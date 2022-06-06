06 Haz 2022 - 09:49- Siyaset G: 06 Haz 2022 - 10:06

Kılıçdaroğlu'ndan ilk defa oy kullanacak gençlere mektup

CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından organize edilen “Güç sende, senin elinde” sloganıyla yola çıkan gençler Türkiye genelinde ilk defa oy kullanacak 3,5 milyon gence ulaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk defa oy kullanacak seçmenler için özel olarak yazdığı mektubu genç seçmenlere ev ziyaretleri yaparak dağıtıyorlar.
Kılıçdaroğlu'ndan ilk defa oy kullanacak gençlere mektup mask
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Geçtiğimiz Aylarda İstanbul’ da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen lansman programı sonrası sahaya çıkan İstanbul Gençlik Kolları sonrası geçtiğimiz günlerde eğitim programını tamamlayan Kocaeli Gençlik Örgütleri de dün itibariyle saha çalışmalarına başladı. Gençlik Kolları Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Korkmaz tarafından verilen eğitim sonrası 12 ilçede kurulan yeni seçmen komiteleri dün eş zamanlı ziyaretlere başlayarak ilk gününde bin hane ziyareti yapmayı başardı.

"CHP GENÇLERLE İKTİDAR OLACAK"

CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, "İlk defa oy kullanacak seçmenleri tek tek ziyaret edeceklerini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlerle iktidar olacağını söylerken ilçelerimizde yaklaşık 1 aydır seçmenle ilgili hazırlık yapıyoruz, yeleklerimiz, mektuplarımız hazırlandı, sahada çalışacak 50 ekip kurduk, bu ekipler bazı ilçelerde haftanın 3 günü bazı ilçelerde 5 günü çalışma sürdürecek, hedefimiz 83 bin seçmenin tamamına ulaşmak, tabi 83 bin seçmen olarak görmeyin bu çalışma ile 300 bine yakın seçmeni ziyaret etmiş oluyoruz. Genel başkanımızın mesajını ve CHP’nin gençler için vaatlerini anlatıyoruz, bununla ilgili tüm saha ekibimiz eğitimlerini aldılar” dedi.

"SEÇİM STARTI VERİLMİŞTİR"

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’ta “Yaklaşık 4-5 ay sürecek bu program’da gençlik örgütleri ilk defa oy kullanacak seçmenlerin haritasını çıkartmış olacak” dedi. Genel Merkezimizin oluşturduğu veritabanına kayıt edilen bu ziyaretler sonucu ana kademe örgütlerimizde bu verilerden faydalanarak, ekstra çalışmalar ortaya koyacaklar. Kocaeli’de ilk defa oy kullanacak yaklaşık 83 bin seçmeni ziyaret edeceklerini söyleyen Arduç sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak “Gençlik Örgütleri bugün itibariyle seçim startını vermiştir “ dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği o mektup:

# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Haz 2022 - 09:49 - Siyaset

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