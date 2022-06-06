Gülseren Delibaş kitabını imzaladı

Derince Lisesi Mezunları Derneği Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde Eğitimci- Yazar Gülseren Delibaş, bugüne kadar yazdığı kitapları, okurları için imzaladı. İmza gününde, Cengizhan Ayçiçeği’nin moderatörlüğünde bir söyleşi de yapan Delibaş’ı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ziyaret etti. Aygün’e de kitabını imzalayan yazar, yeni kitaplarının yolda olduğunun bilgisini de verdi.