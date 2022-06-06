06 Haz 2022 - 10:00- Kültür-Sanat G: 06 Haz 2022 - 10:17

Gülseren Delibaş kitabını imzaladı

Eğitimci -Yazar Gülseren Delibaş, Derince’de kitap imza günü düzenledi. Aynı zamanda burada bir de söyleşi düzenleyen Delibaş, bugüne kadar yazdığı kitapları da okurları için imzaladı
Gülseren Delibaş kitabını imzaladı mask
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Derince Lisesi Mezunları Derneği Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde Eğitimci- Yazar Gülseren Delibaş, bugüne kadar yazdığı kitapları, okurları için imzaladı. İmza gününde, Cengizhan Ayçiçeği’nin moderatörlüğünde bir söyleşi de yapan Delibaş’ı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ziyaret etti. Aygün’e de kitabını imzalayan yazar, yeni kitaplarının yolda olduğunun bilgisini de verdi.

06 Haz 2022 - 10:00 - Kültür-Sanat

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