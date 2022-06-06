Derince Lisesi Mezunları Derneği Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde Eğitimci- Yazar Gülseren Delibaş, bugüne kadar yazdığı kitapları, okurları için imzaladı. İmza gününde, Cengizhan Ayçiçeği’nin moderatörlüğünde bir söyleşi de yapan Delibaş’ı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ziyaret etti. Aygün’e de kitabını imzalayan yazar, yeni kitaplarının yolda olduğunun bilgisini de verdi.
06 Haz 2022 - 10:00- Kültür-Sanat Güncelleme: 06 Haz 2022 - 10:17
Gülseren Delibaş kitabını imzaladı
Eğitimci -Yazar Gülseren Delibaş, Derince’de kitap imza günü düzenledi. Aynı zamanda burada bir de söyleşi düzenleyen Delibaş, bugüne kadar yazdığı kitapları da okurları için imzaladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.