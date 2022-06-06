06 Haz 2022 - 10:05- Asayiş G: 06 Haz 2022 - 10:11

Feci kaza: Panelvan araç bariyerleri söktü

Çayırova'da panelvanın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Feci kaza: Panelvan araç bariyerleri söktü mask
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Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Sadullah Karataş idaresindeki 06 CNP 840 plakalı panelvan, Akse Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç, bariyerleri sökerek yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralı halde araçtan çıkarılan sürücü Karataş ile Zeynel E. ve Furkan S. ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

06 Haz 2022 - 10:05 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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