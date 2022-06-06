06 Haz 2022 - 10:11- Gündem G: 06 Haz 2022 - 10:16

112 ve 153 personeline “Vatandaşlarla etkili iletişim” eğitimi

Büyükşehir tarafından 112 ve 153 çağrı merkezi personeline “Çağrı Merkezi Hizmetlerinde Vatandaşlarla Etkili İletişim” eğitimi verildi
112 ve 153 personeline “Vatandaşlarla etkili iletişim” eğitimi mask

Vatandaş memnuniyeti ve üst düzey hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir personeline doğru iletişim için farkındalık oluşturmak amacıyla 112 çağrı merkezi ve 153 çağrı merkezi personeline “Çağrı Merkezi Hizmetlerinde Vatandaşlarla Etkili İletişim” konulu eğitim verildi. Eğitimi Marmara Belediyeler Birliği Eğitmeni Jülide Sönmez verdi. Eğitime toplam 259 personel eğitim aldı.

“ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ETKİLİ İLETİŞİM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde ilk grup için 153 çağrı merkezi toplantı salonunda bir araya geldi. Diğer 2 gruba Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Eğitim Salonunda eğitim verildi. Doğru iletişim için farkındalık oluşturmak, kurum içi iletişimi geliştirmek ve vatandaşla etkili iletişim sağlamak amacıyla verilen eğitimin konusu “Çağrı Merkezi Hizmetlerinde Vatandaşlarla Etkili İletişim” olarak belirlendi. Büyükşehir’de görev yapmakta olan 113 personel ile Kocaeli Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görevli 62 personele eğitim düzenlendi. 3 grupta eğitim verilen ve 2 güne yayılan eğitim gruplarının 2. gününde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görevli 84 kişi daha eğitim aldı.

“EN İYİ HİZMET İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Eğitim öncesi bir konuşma yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Kıymetli çalışma arkadaşlarım, öncelikle eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimin gerçekleşmesine vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletiyorum. Personelimizin her alanda kendini geliştirmesini kurum olarak destekliyoruz. Sizin daha iyi bir hizmet verebilmeniz için bu şekilde eğitimler vermeye çalışıyoruz. Özellikle iş hayatında iletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmalar yalnızca ortak anlayışla çözümlenebilir. Bunun yolu da sağlam iletişim becerilerine sahip olmaktan geçmektedir. Hizmet için de zaman zaman rotasyonlarınız da oluyor fakat müsterih olmanızı istiyoruz. Sizlerin en iyi hizmeti verebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz yeter ki sizde elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterin. Şimdiden katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

06 Haz 2022 - 10:11 - Gündem

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