06 Haz 2022 - 10:18- Gündem G: 06 Haz 2022 - 10:20

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’nden “Markan Parlasın” eğitimi

Türkiye’nin en büyük kadın kooperatif birliği olan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunmak isteyen girşimci kadınlara destek olmayı sürdürüyor.
Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’nden “Markan Parlasın” eğitimi mask

Nuket Özcan başkanlığında ilimizde kurulan ve çok kısa sürede önce Marmara’da, sonra Türkiye’de girşimci kadın kooperatiflerinin çatısı haline gelen Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, üreten kadınların markalaşma yolculuğunda yanlarında olmayı sürdürüyor. Gıda, giyim, ev tekstili, turizm, reklam ve sosyal medya, organizasyon ile tıbbi ve aromatik bitkiler gibi birçok alanda girişimci kadın kooperatiflerine destek sunan Birlik, “Markan Parlasın” eğitim programlarına başladı. Başiskele Tryp By Wyndham Otel’de geçtiğimiz günlerde ilki yapılan eğitim semineri, her ay farklı merkezlerde devam edecek.

ÖZCAN: “KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanvekili Ülkü Hür tarafından, iş hayatına atılan tüm kadınlara açık ve yaptığı işe farklı açılardan bakmak isteyenler için düzenlenen “Markan Parlasın” eğitim toplantısında Marka Nedir, Marka Tasarım İlişkisi, Kişisel Markanı Güçlendirme Yolları, Markanı Sosyal Medyada Nasıl Yönetmelisin ve Doğru Ürün Fotoğraflama gibi konular anlatıldı. Dört saat süren eğitim seminerinde kadın girşimcileri yalnız bırakmayan Başkan Nuket Özcan, “Bu seminer aslında alanlarında başarılı olmuş ama bunu hem tanıtım hem de markalaşma yolculuğuna çıkaramamış kadın girişimcilere doğru yolu gösteriyor. Bu eğitim sonunda markasını nasıl parlatması gerektiğini kadın girişimcilerimiz en doğru şekilde öğrenmiş oluyor” dedi.

06 Haz 2022 - 10:18 - Gündem

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