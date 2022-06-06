Ellibeş: Ekonominin çözümünün de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyorlar

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Başkan Yardımcısı İbrahim Gürsel, basın toplantısının yapıldığı Klida Cafe’nin sahibi olduğu İl Yöneticisi Nihat Gürdal ve İl Yöneticisi Selim Çoban uzun zaman sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. “Belli aralıklarla buluşmayı istiyorduk ancak başaramadık. Pandemi bunun en önemli sebeplerinden biriydi” diyen Ellibeş, “Aslında benim de il başkanlığı görevime girişiminin üçüncü yılı. 24 Mayıs 2019’da. Bu üç yıllık dönem içerisinde belediye başkanlığı sürecimizdeki alışkanlıklarımız, özellikle milletimiz ve vatandaşımızın her daim yanında olma özelliği zaten değişmez bir kuraldı. Mutlaka kademelerimizle beraber ilçelerimizdeki ilçe teşkilatlarımızla birlikte milletimizin yanında olduk. AK Parti’yi kuran milletimizin ta kendisi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıllık süreç içerisinde 15 seçimi yaşadık. 15 seçim sonucunda da sandıkta milletin kurduğu partiye ve milletin adamı sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek çıktı. Bu gerçeği hiç unutmuyoruz. Millete rağmen değil milletimizle yapmanın gayreti içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“O SÖYLEMLERİ BAHSETMEDEN GEÇEMEYECEĞİM”

“Muhalefet, bizi milletin içine girmemekle suçladı” diyen Ellibeş, “Pandemi süreci içerisinde bile basın mensuplarının çalışmalarına şahidim. Pandemi döneminde bile teşkilat çalışmalarımızı pandemi koşullarına uygun olarak devam ettirdik ama milletimizin yanına hep uğradık. Esnafımız çok sıkıntı yaşadı; onların yanında olduk. Bazen çok anlam veremediğim, çok fazla sataşmayı, polemiği sevmeyen biriyim, o söylemleri de bahsetmeden geçemeyeceğim. Muhalefet, bizi milletin içine girmemekle suçladı. Biz her gün milletimizin yanındaydık. Hele milletvekillerimizin her biri Kocaeli’ye gelerek milletimizle buluştu. Biz, il yönetimi olarak milletvekillerimize hafta sonları il olarak programlarla görevlendiriyoruz. Buna rağmen muhalefet temsilcileri sahaya inmemek, milletimizden kaçmak ile suçluyor. Aslında onları çok göremedik. Biz çok şükür sürekli olduk ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“HEPSİNİN FARKINDAYIZ”

“Pahalılık, enflasyon, Türk parasının alım gücünün düşüklüğü hepsinin farkındayız” diyen Ellibeş, “ Milletimiz de genel kanı şu: sıkıntıları bizlere söylüyorlar, çözümünün de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olacağı konusunda kanı hakim. Danışma meclislerimiz başta olmak üzere teşkilatımızla buluşmanın her yolunu denedik. Bu çalışmalarımızın temposunu yoğun bir şekilde arttıracağız. Bu hafta Cuma günü Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Oğuz gelecek, seçim işleri başkanı da kendisi. Yoğun bir programımız var. 2023 Haziran’da seçim olacak ama seçim bitti dükkan kapanmaz. Bir sonraki seçime doğru hazırlıklarımızı yaparız. Hiç ara vermeyiz. Bu bizim özelliğimiz. Yakında SKM’lerimizi kuracağız, hazırlıkları yapıyoruz. Yenilemiş, güncellemiş şekilde yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“MUHALEFET TÜRKİYE’DE YAPILAMIYOR”

“Biz gerilim ve kaostan yana değiliz” diyen Ellibeş, “Muhalefete inanıyoruz. Muhalefetin de önemini kabul ediyoruz. Güçlü bir muhalefet iktidarın daha güçlü bir şekilde hizmetlerini yapmasına altyapı oluşturur ama bunu Türkiye’de yapamıyoruz. Ama bu olmuyor. Yalanlar, iftiralar, karalamalar. Biz gerilim ve kaostan yana değiliz. Milletimizin, bu anlayışa vereceği cevap 2023 Haziran’da göreceğiz. Biz, milletimizin partisi olarak, inandığımız yolda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır yürüyoruz. İnşallah ikinci 20 yılda yürüyoruz. Gezi olaylarını unutmamak lazım. Emin adımlarla güçlü bir şekilde ileriye baktığı bir süreçte oldu. Danışmalarda bize sahadaki sıkıntıları, var olan problemleri anlatıyorlar. Her ilçe ve mahallenin sorunları farklı. Kocaeli teşkilatları olarak iyi durumdayız. Teşkilat çalışmalarımızın en önemli etkinliklerinden biri danışma meclisidir. Biz, danışmalarda yol haritalarımızı belirliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

“GENÇLİK KOLLARINDA YARGILANACAK BİR ŞEY YOK”

İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir’in görevden alınmasının ardından yaklaşık iki buçuk aydır gençlik kolları başkanlığının atanmaması ile ilgili Ellibeş, “Burada yadırganacak bir şey yok. Kendi sistemi içerisinde yürüyor. Emre Bey’i de hatırlarsınız. Genel merkez çalışmalarının yoğun olduğu döneme denk geldi. Bir olumsuzluk yok. Çalışmalar devam ediyor” dedi. 23 Haziran’da sadece başkanımız değil milletvekillerimizi seçeceğiz. İnancımız ve arzumuz arttırmak. Beklentimiz bu noktada, inancımız da budur. Anketlerde de bunu görüyoruz. Anketlerle açık ara parti AK Parti. Cumhur İttifakı olarak da bunu görüyoruz. Kararsızlar da var. Ekonomiyle ilgili problemlerden bahsediyorlar ama çözümünün de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyorlar. Bunu net olarak söylüyorum.