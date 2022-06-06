İki buçuk aydır boş kalan İl Gençlik Kolları Başkanlığı hakkında Ellibeş: Yadırganacak bir şey yok

İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir’in görevden alınmasının ardından yaklaşık iki buçuk aydır gençlik kolları başkanlığının atanmaması ile ilgili Ellibeş, “Burada yadırganacak bir şey yok. Kendi sistemi içerisinde yürüyor. Emre Bey’i de hatırlarsınız. Genel merkez çalışmalarının yoğun olduğu döneme denk geldi. Bir olumsuzluk yok. Çalışmalar devam ediyor” dedi.