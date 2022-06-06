İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir’in görevden alınmasının ardından yaklaşık iki buçuk aydır gençlik kolları başkanlığının atanmaması ile ilgili Ellibeş, “Burada yadırganacak bir şey yok. Kendi sistemi içerisinde yürüyor. Emre Bey’i de hatırlarsınız. Genel merkez çalışmalarının yoğun olduğu döneme denk geldi. Bir olumsuzluk yok. Çalışmalar devam ediyor” dedi.
06 Haz 2022 - 11:05- Siyaset Güncelleme: 06 Haz 2022 - 11:06
İki buçuk aydır boş kalan İl Gençlik Kolları Başkanlığı hakkında Ellibeş: Yadırganacak bir şey yok
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaklaşık iki buçuk aydır atanamayan il gençlik kolları başkanlığı hakkında “Burada yadırganacak bir şey yok. Kendi sistemi içerisinde yürüyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.