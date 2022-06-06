İKK Başkanı Erol: Olcay Ilıcalı ismi çok yakışacak

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İKK Genel Sekreteri Hüseyin Doğan ve İKK Gençlik Meclisi Başkanı Av. Ezgi Çalışkan, CHP ile İYİ Parti İl Başkanlıklarını ziyaret etti. İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, her iki buluşmada da, “Yapımı yakın zamanda tamamlanacak ve açılışı yapılacak olan Kocaeli Huzurevine, Olcay Ilıcalı isminin verilmesini talep ediyoruz. Kentlilik bilinci, aidiyeti ve vefa göstermek adına yaptığımız bu talebimizi, hem İzmit Kent Konseyi kurumsal yapısı altında bulunan tüm yapılar ve İzmit halkı adına yapıyoruz. 26 yıl boyunca Kocaeli Huzurevinde kalan yaşlılarımıza aralıksız olarak hizmet eden, yardımsever ve kendine has özellikleri ile kent insanımızın gönlünde taht kuran, yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakarak aramızdan ayrılan Olcay Ilıcalı hanımın isminin, Kocaeli Huzurevi tabelasına çok yakışacağını düşünüyoruz. Bu konuda sizlerin, yani siyasi iradenin de arkamızda olmasını ve desteklemesini istiyoruz” diyerek görüşlerini aktardı.

İzmit Kent Konseyi heyetini dinleyen CHP İl yöneticileri ve İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şahbaz Yıldız, “bu konudaki duyarlılığınızı ve talebinizi çok yerinde buluyor ve destekliyoruz. Olcay Ilıcalı isminin Kocaeli Huzurevine verilmesi konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz” diyerek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.