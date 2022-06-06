AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Başkan Yardımcısı İbrahim Gürsel, basın toplantısının yapıldığı Klida Cafe’nin sahibi olduğu İl Yöneticisi Nihat Gürdal ve İl Yöneticisi Selim Çoban uzun zaman sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. “Şehir hastanesi problemimiz var” diyen Ellibeş, “Sağlıktan sorumlu olduğu için Emine Hanım sorumlu olarak görüşmeleri sürdürüyor. Bu hafta kuvvetle muhtemel sağlık bakanımız Kocaeli’yi ziyaret edebilir. Şehir hastanesi bu sene bitiyor. Tramvay yeniden ihalesi yapılmak üzere. Zaman alacak maalesef. Şehir hastanesi devasa büyüklükte. Şehir hastaneleri yapılan hastanelerde bir takım hastanelerin fonksiyon değişiklikleri yapıldığı oluyor. Kapanma değil fonksiyon değişiklikleri yapılabilir. Net bir tespit yok” dedi.
06 Haz 2022 - 11:12- Siyaset Güncelleme: 06 Haz 2022 - 11:15
Ellibeş: Şehir hastanesi bu sene bitiyor
AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Şehir hastanesi bu sene bitiyor. Tramvay yeniden ihalesi yapılmak üzere. Zaman alacak maalesef” dedi.
# Kocaeli, kocaeli haber, Kocaeli haberleri, Kocaeli Gazete, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli son dakika, kocaeli manset, İzmit, kocaeli guncel haberler, kocaeli manset-haber, kocaeli gazete haber, kocaeli gazeteleri, kocaeli flas haber, Kartepe, Başiskele, Darıca, son dakika haberleri, Gebze, kocaeli gündem, Gölcük, , Çayırova, Dilovası, Körfez, başkanı, bir, sağlık
# AKP İLE İLİŞKİLİ:
SATILIK ARAZİLERİNİZ İÇİN ARAYIN !!!
SATILIK ARAZİLERİNİZ İÇİN ARAYIN !!! Derince ve İzmit köyleri0546 278 24 34
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM
Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE HASTA BAKICILIK işi arıyorum. Yaşlı, engelli hasta bakabilirim. DENEYİM SAHİBİYİM. Referanslarım mevcuttur.0532 560 61 03
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.