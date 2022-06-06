06 Haz 2022 - 11:12- Siyaset G: 06 Haz 2022 - 11:15

Ellibeş: Şehir hastanesi bu sene bitiyor

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Şehir hastanesi bu sene bitiyor. Tramvay yeniden ihalesi yapılmak üzere. Zaman alacak maalesef” dedi.
Ellibeş: Şehir hastanesi bu sene bitiyor mask

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Başkan Yardımcısı İbrahim Gürsel, basın toplantısının yapıldığı Klida Cafe’nin sahibi olduğu İl Yöneticisi Nihat Gürdal ve İl Yöneticisi Selim Çoban uzun zaman sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. “Şehir hastanesi problemimiz var” diyen Ellibeş, “Sağlıktan sorumlu olduğu için Emine Hanım sorumlu olarak görüşmeleri sürdürüyor. Bu hafta kuvvetle muhtemel sağlık bakanımız Kocaeli’yi ziyaret edebilir. Şehir hastanesi bu sene bitiyor. Tramvay yeniden ihalesi yapılmak üzere. Zaman alacak maalesef. Şehir hastanesi devasa büyüklükte. Şehir hastaneleri yapılan hastanelerde bir takım hastanelerin fonksiyon değişiklikleri yapıldığı oluyor. Kapanma değil fonksiyon değişiklikleri yapılabilir. Net bir tespit yok” dedi.
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06 Haz 2022 - 11:12 Kocaeli- Siyaset

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