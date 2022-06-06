AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Başkan Yardımcısı İbrahim Gürsel, basın toplantısının yapıldığı Klida Cafe’nin sahibi olduğu İl Yöneticisi Nihat Gürdal ve İl Yöneticisi Selim Çoban uzun zaman sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti’de görev alan FETÖ/PDY itirafçıları hakkında da konuşan Ellibeş, “Benim fotoğrafçılığımı yapan insan FETÖcü çıktı. Bizim bu konudaki duruşumuz belli, en ufak sapmamız yok. Kamu kuruluş ve yetkililerine zaten güveniyoruz. Biz de onlara destek vermek durumundayız; ne varsa bilgimiz bunları onlara teslim ediyoruz. Sadece AK Parti’ye, CHP ve farklı partilere de sızdılar diye biliyorduk. Soruşturma olduğu için bilinçli olarak konuşmadık. Biz, mücadele noktasında tüm bildiklerimizi yetkili kuruluşlarla paylaştık. Neden sustuğumuzun da haklılığı ortaya çıktı. Bunlar hain kardeşim. ‘Bunları memurlara geri alacağım’ anlayışına karşıyız. Haksız bir biçimde karşı karşıya kalanlar göreve iade edildi” dedi.