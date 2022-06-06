Sezer’den şampiyon Eltemur ailesine ziyaret

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Büyükler Avrupa Karate şampiyonu olan Gölcüklü Eltemur kardeşleri evinde ziyaret etti.
BABAEVİNDE SAMİMİ SOHBET
45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda kilolarında şampiyon olan Eda Eltemur ve Erman Eltemur kardeşleri baba evinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ziyaret etti. Ak Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’in de yer aldı buluşma samimi bir sohbet şeklinde geçti.
ŞAMPİYONLUKLARA DEVAM
Erman Eltemur uzun süredir beklediği final sonunda altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Eda Eltemur ise karate sporuna ağabeylerinin antrenmanlarını izleyerek başladığını, şampiyonlukların Gaziantep’te kalmayacağını belirtti. Başkan Sezer, “Gölcüklü sporcularımız bu yıl birbirinden değerli başarılara ve şampiyonluklara imza atmaya devam ediyor. Yetişmelerinde büyük emekleri olan babaları Şener Eltemur ve ailesini, Gölcük'ün gururu şampiyon sporcularımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.