Yüzme hakemlerimize tam not

Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal gelişim projesi ligi gurup yarışları 6 il 29 kulüp 91 sporcunun katılımı ile ilimizde tamamlandı. Müsabakada 40 yüzme hakemimiz başarı ile görev aldı. Organizasyonda Baş Hakemliklerini Çiğdem Bayram ve Belkıs Haytural, Çıkış Hakemliklerini ise Ece Çevikel ile Tahsin Ökten yaptılar. Yarışlar sorunsuz bir şekilde tamamlanırken, hakemlerimiz ise titiz çalışmaları ile takdir topladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.