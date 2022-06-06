Yüzme hakemlerimize tam not

Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal gelişim projesi ligi gurup yarışları 6 il 29 kulüp 91 sporcunun katılımı ile ilimizde tamamlandı. Müsabakada 40 yüzme hakemimiz başarı ile görev aldı. Organizasyonda Baş Hakemliklerini Çiğdem Bayram ve Belkıs Haytural, Çıkış Hakemliklerini ise Ece Çevikel ile Tahsin Ökten yaptılar. Yarışlar sorunsuz bir şekilde tamamlanırken, hakemlerimiz ise titiz çalışmaları ile takdir topladı.