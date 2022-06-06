Pendik, Kolovos ile ilgilenmeye devam ediyor

Kocaelispor’a devre arasında transfer olan Yunan milli futbolcu Dimitris Kolovos bu sezon 1. Lig’e yükselen Pendikspor’un radarında kalmaya devam ediyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyen futbolcunun, Kocaelispor ligden düşmeseydi sözleşmesinde yazan rakam 320 bin Euro’ydu. Menajeri vasıtası ile teklifleri değerlendiren Kolovos ile ilgili Sakaryaspor da bilgi almıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.