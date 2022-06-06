Pendik, Kolovos ile ilgilenmeye devam ediyor

Kocaelispor’a devre arasında transfer olan Yunan milli futbolcu Dimitris Kolovos bu sezon 1. Lig’e yükselen Pendikspor’un radarında kalmaya devam ediyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyen futbolcunun, Kocaelispor ligden düşmeseydi sözleşmesinde yazan rakam 320 bin Euro’ydu. Menajeri vasıtası ile teklifleri değerlendiren Kolovos ile ilgili Sakaryaspor da bilgi almıştı.