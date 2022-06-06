06 Haz 2022 - 13:44- Spor G: 06 Haz 2022 - 13:45

Mehmet Taş’ta sorun yok
Mehmet Taş’ta sorun yok mask

Kocaelispor’a geçen sezon Giresunspor’dan transfer olan Mehmet Taş özellikle sezonun ikinci yarısındaki performansı ile dikkat çekti. Manisa ve Altınordu ağlarına sezonun en güzel gollerini gönderen orta saha oyuncusunun yeni sezonda da devam edeceğine kesin gözü ile bakılıyor. Taraftarın da benimsediği Mehmet ile ilgili teknik ekibin raporunun olumlu olduğu ifade edildi.

06 Haz 2022 - 13:44 - Spor

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