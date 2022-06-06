Kocaeli, Sabri Bozca ile gurur duyuyor!

2022 Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nı Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayarak,organizasyonu Fransa'nın ardından ikinci sırada bitirdi. Türkiye'nin toplam 18 sporcuyla katıldığı şampiyonada Kocaeli Yüzme Kulübü Teknik Direktörü ve Yüzme Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca da haklı bir gurur yaşadı ve yaşattı.

BİR İMPARATORLUK YÜKSELİYOR

Erkekler 5 kilometrede Emir Batur Albayrak birinci, Tuncer Berk Ertürk ikinci, Kadem Göksu Erdağlı ise üçüncü oldu. Aynı kategoride, kadınlarda ise Sevim Eylül Süpürgeci ikinci, Talya Erdoğan da üçüncülük elde etti. Böylece Türkiye, 14-15 yaş 5 kilometre kategorisinde erkekler ve kadınlarda toplam 6 madalyanın 5'ini kazanmış oldu. Avrupa Yüzme Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Ufukta yeni bir imparatorluk yükseldi. Türkiye, en genç yaş kategorisinde (14-15 yaş) bir madalya hariç tüm madalyaları aldı." ifadeleri yer aldı.

IŞIL BOZCA’DAN KUTLAMA

5000 metre erkeklerde ilk 3 sıra, 5000 metre kadınlarda da 2,3 ve dördüncü sırayı Ay Yıldızlı millerimiz elde ederken, Türk yüzme tarihi olağanüstü bir başarıya imza attı. Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca “22 yıldır KYK çatısı altında 60 bin çocuk ve 58 milli takım sporcusuna ulaşmamızdaki en büyük role sahip olan, teknik bilgisi, donanımıyla 22 yıldır bir nesle yön veren kıymetli hocamız Sabri Bozca hocamız olmak üzere tüm milli takımızı kutluyor, Kocaeli’den kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyoruz” dedi.

İŞTE TARİHE GEÇEN DERECELER

5 km (14-15 yaş) - Erkekler

1. Emir Batur Albayrak (Türkiye)

2. Tuncer Berk Ertürk (Türkiye)

3. Kadem Göksu Erdağlı (Türkiye)

5 km (14-15 yaş) – Kızlar

1. Julia Ackermann (Almanya)

2. Sevim Eylül Süpürgeci (Türkiye)

3. Talya Erdoğan (Türkiye)