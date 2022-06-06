Kocaelispor U-14 geç açıldı! “1-0”

Kocaelispor Elit U-14 takımı Karagümrükspor’u konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi Melih’in golü ile 1-0 kazanan ekibimiz galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Lider rakibini devirerek puanını 18’e çıkaran yeşil siyahlılar sezon başındaki takvim sıkışıklığı ve geç kurulan kadronun handikaplarını yaşayarak sezon içinde şanssız puanlar kaybetti. Son haftalarda form bulan Gürcan Yazıcı’nın talebeleri sezonu yarın oynayacağı Tuzlaspor maçı ile tamamlayacak.