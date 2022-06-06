Kocaelispor U-14 geç açıldı! “1-0”

Kocaelispor Elit U-14 takımı Karagümrükspor’u konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi Melih’in golü ile 1-0 kazanan ekibimiz galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Lider rakibini devirerek puanını 18’e çıkaran yeşil siyahlılar sezon başındaki takvim sıkışıklığı ve geç kurulan kadronun handikaplarını yaşayarak sezon içinde şanssız puanlar kaybetti. Son haftalarda form bulan Gürcan Yazıcı’nın talebeleri sezonu yarın oynayacağı Tuzlaspor maçı ile tamamlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.