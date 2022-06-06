06 Haz 2022 - 13:45- Spor G: 06 Haz 2022 - 13:47

Kocaelispor U-14 geç açıldı! “1-0”
Kocaelispor U-14 geç açıldı! “1-0” mask

Kocaelispor Elit U-14 takımı Karagümrükspor’u konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi Melih’in golü ile 1-0 kazanan ekibimiz galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Lider rakibini devirerek puanını 18’e çıkaran yeşil siyahlılar sezon başındaki takvim sıkışıklığı ve geç kurulan kadronun handikaplarını yaşayarak sezon içinde şanssız puanlar kaybetti. Son haftalarda form bulan Gürcan Yazıcı’nın talebeleri sezonu yarın oynayacağı Tuzlaspor maçı ile tamamlayacak.

 

06 Haz 2022 - 13:45 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.303.673 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaelispor U-14 geç açıldı! “1-0” mask
Kocaelispor U-14 geç açıldı! “1-0”
Mehmet Taş’ta sorun yok mask
Mehmet Taş’ta sorun yok
Kocaeli, Sabri Bozca ile gurur duyuyor! mask
Kocaeli, Sabri Bozca ile gurur duyuyor!
Pendik, Kolovos ile ilgilenmeye devam ediyor mask
Pendik, Kolovos ile ilgilenmeye devam ediyor
Yüzme hakemlerimize tam not mask
Yüzme hakemlerimize tam not
Sezer’den şampiyon Eltemur ailesine ziyaret mask
Sezer’den şampiyon Eltemur ailesine ziyaret
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL