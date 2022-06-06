Çakmak: Seçim sonuçlarına herkesin saygı göstermesi lazım

Kocaeli Giresunlular Derneği tarafından Düzmeşelik Mesire Alanı’nda Otçu Göçü Şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılım yoğun olurken CHP Kocaeli Milletvekili ve PM Üyesi Tahsin Tarhan yaptığı konuşmada “Son dönemlerde siyaset çok gergin. Çok farklı bir şey yapalım. Bu kavgalara asla fırsat vermeyelim. Değişik bir sürpriz yapalım. Şimdi yanıma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili, bizim gururumuz, bizim bölgenin insanı Yaşar Çakmak beyefendiyi yanıma çağırıyorum. Eğer bizim sevdamız hizmetse hangi partiye olursa olsun birlikte hizmet için mücadele edeceğiz. Biz, kardeşiz, bu ülkede barış, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Hepimiz biriz” ifadelerine yer verdi.

“SEÇİM SONUCUNA HERKESİN SAYGI GÖSTERMESİ LAZIM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ise “Bizim her zaman şiarımız birlik, beraberlik, kardeşlik. Seçim sonucuna herkes saygı gösterir. İstanbul’da mahalli idareler seçiminde İstanbullu CHP’li bir adayı tercih etti. Seçim sonuçlarına herkesin saygı göstermesi lazım. Şimdi kardeşimizin yapacağı hizmetleri bekliyoruz. Güzel hizmetleri herkesin alkışlaması lazım. Birlik, beraberlik, saygı ve sevgi kültürünü tüm Türkiye’de yaşatmamız lazım. Ayyıldızlı bayrağımızın altında mesut, mutlu yaşayalım” şeklinde konuştu.