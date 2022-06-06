Medikalcilerden, ‘SGK’nın hasta bezi ödeme kararı’na tepki

Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi ( Sağlık Grubu) bünyesinde faaliyet gösteren Medikal firmaları ile Doğu Marmara Medikalciler Derneği, ‘SGK’nın hasta bezi ödeme kararı’ başta olmak üzere, sektörün sorunlarını görüşmek üzere toplantı yaptı. KOTO hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, komite üyeleri Yusuf Albayrak, Yusuf Singil ile birlikte ev sahipliği yaparken, Doğu Marmara Medikalciler Derneği yöneticileri ve medikal firmalar katıldı.

BÜYÜK RİSKLER KAPIDA

Toplantının sonunda konu ile ilgili ortak açıklama yapan medikalciler, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle birlikte, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren, hasta alt bezi ve çocuk alt bezlerinin ödemeleri medikal firmalardan çıkarılıp direk şahıs ödeme kapsamına alınmıştır. Hasta veya hasta yakınına 225 TL ödenecek, diledikleri yerden ancak temin etmesinin önü açılacaktır. Bu karar hasta ve hasta yakınlarının lehine gibi gözükse de, kısa ve uzun vadede her iki taraf için de büyük riskleri barındırmaktadır.

SEKTÖR DAHA DA ZORA DÜŞECEK

Öncelikle, Türkiye genelinde perakende satışla birlikte yaklaşık 13 bin medikal faaliyet göstermekte, binlerce kişiye istihdam sağlanmaktadır. Gerek hasta bezlerinin temininde, gerekse diğer medikal ürünlerinin hastaya bizzat ulaştırılıp, hatta evlerine kadar hizmet veren medikal sektörü bu kararla birlikte zor duruma düşürülmektedir. Uygulama, zincir marketlerin lehine gelişecek ve maalesef medikal sektörünün kan kaybı hızlanacaktır.

ERİŞİM ZORLAŞACAK

Belirlenen 225 TL ücret, 1 aylık hasta bezi ücretinin tamamını karşılamayacağı gibi, bu durum merdivenaltı tamamen denetimden uzak ürünlere de davetiye çıkarmaktadır. Hastalar, medikal firmaları tarafından, hasta bezi ile birlikte sunulan yara bakım ve kolestomi ürünlerinin hizmeti gibi birçok destekten de mahrum bırakılmış olacak, sadece bez değil birçok hizmete erişim zorlaşacaktır. Hem hasta mağduriyetlerinin önlenmesi, hem de binlerce işveren ile çalışanın mağdur olmaması için bez destek fiyatlarına kur artışları göz önünde bulundurularak düzenleme yapılması ve bu uygulamadan vazgeçilmesini talep etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.