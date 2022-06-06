“Mutlaka şimdi” İzmitlilerle buluştu

Kandemir Sigortanın sahibi Ercan Kandemir’in sanata ev sahipliği yaptığı proje Ofiste Sanat Projesi, 2010 yılından itibaren görsel sanatlar alanında birbirinden değerli sanatçıların eserleriyle sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Sanat Danışmanlığını Nalan Kumlalı Atahan yürüttüğü “Ofis’te Sanat’ Sergileri sanat galerileri gibi herkesin gezebileceği bir mekan olma özelliği taşıyor. Son olarak Hazal Kökkaya’nın“Mutlaka şimdi” resim sergisi İzmitli sanatseverler ile buluştu. Büşra ÇETİN