Kandemir Sigortanın sahibi Ercan Kandemir’in sanata ev sahipliği yaptığı proje Ofiste Sanat Projesi, 2010 yılından itibaren görsel sanatlar alanında birbirinden değerli sanatçıların eserleriyle sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Sanat Danışmanlığını Nalan Kumlalı Atahan yürüttüğü “Ofis’te Sanat’ Sergileri sanat galerileri gibi herkesin gezebileceği bir mekan olma özelliği taşıyor. Son olarak Hazal Kökkaya’nın“Mutlaka şimdi” resim sergisi İzmitli sanatseverler ile buluştu. Büşra ÇETİN
06 Haz 2022 - 14:23- Kültür-Sanat Güncelleme: 06 Haz 2022 - 14:25
“Mutlaka şimdi” İzmitlilerle buluştu
“Ofis’te Sanat 52’’ geçtiğimiz gün Hazal Kökkaya’nın“Mutlaka şimdi” resim sergisi İzmitli sanatseverler ile buluştu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.