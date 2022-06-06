06 Haz 2022 - 14:25- Gündem G: 06 Haz 2022 - 14:27

ÇYDD Kandıra Şubesi, Bozburun’a İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü yaptı

Kandıra’da ve İzmit’te birçok okula Atatürk köşesi, duvarı ve büstü kazandıran ÇYDD Kandıra Şubesi, bu kez de Kandıra Bozburun İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü yaptı
ÇYDD Kandıra Şubesi, Bozburun’a İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü yaptı mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Daha önce birçok okula Atatürk Köşesi, Atatürk Duvarı yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kandıra Şubesi, bu kez de Kandıra Bozburun İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü yaptırdı. Büstün açılışı önceki gün törenle yapıldı. Büstün açılışına Kandıra Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, Bozburun İlköğretim Müdürü İsmail Birdane, ÇYDD Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren, dernek yöneticileri, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

DEREN’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Kızmaz ve Birdane, Atatürk büstünden dolayı Dernek Başkanı Sevim Deren’e teşekkür etti. Törende öğrenciler Atatürk şiirleri okudu. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Şimdiyle kadar gerek Kandıra’da, gerek İzmit’te birçok okula Atatürk duvarı, köşesi, büstü yaptık. Okullarımızın bu taleplerini karşılıyoruz. Karşılamaya da devam ediyoruz. İl dışındın da bize ulaşan okullar, Atatürk köşesi yapmamızı istiyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor” dedi

06 Haz 2022 - 14:25 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.303.673 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kübra’dan çok anlamlı Türkan Saylan şiiri mask
Kübra’dan çok anlamlı Türkan Saylan şiiri
ÇYDD Kandıra Şubesi, Bozburun’a İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü yaptı mask
ÇYDD Kandıra Şubesi, Bozburun’a İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü yaptı
Yüzlerce firma eleman arıyor mask
Yüzlerce firma eleman arıyor
İzmit Belediyesi, Sapakpınar’da geleneklerimizin izini sürdü mask
İzmit Belediyesi, Sapakpınar’da geleneklerimizin izini sürdü
Trafo enerji hattı yaptırılacak mask
Trafo enerji hattı yaptırılacak
Demir satın alınacak mask
Demir satın alınacak
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL