ÇYDD Kandıra Şubesi, Bozburun’a İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü yaptı

Daha önce birçok okula Atatürk Köşesi, Atatürk Duvarı yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kandıra Şubesi, bu kez de Kandıra Bozburun İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü yaptırdı. Büstün açılışı önceki gün törenle yapıldı. Büstün açılışına Kandıra Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, Bozburun İlköğretim Müdürü İsmail Birdane, ÇYDD Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren, dernek yöneticileri, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
DEREN’E TEŞEKKÜR ETTİLER
Kızmaz ve Birdane, Atatürk büstünden dolayı Dernek Başkanı Sevim Deren’e teşekkür etti. Törende öğrenciler Atatürk şiirleri okudu. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Şimdiyle kadar gerek Kandıra’da, gerek İzmit’te birçok okula Atatürk duvarı, köşesi, büstü yaptık. Okullarımızın bu taleplerini karşılıyoruz. Karşılamaya da devam ediyoruz. İl dışındın da bize ulaşan okullar, Atatürk köşesi yapmamızı istiyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.