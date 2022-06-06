Kübra’dan çok anlamlı Türkan Saylan şiiri

ÇYDD’den burs alan Kübra Akyol, Bozburun İlköğretim Okulu’ndaki Atatürk büstü açılışında Türkan Saylan için yazdığı şiiri okudu. Bu anlamlı şiirden dolayı herkes Kübra’yı tebrik etti.
TÜRKAN SAYLAN
1935’te doğdu bir güneş edasıyla
Tıp fakültesi mezunluğuyla başladı başarılarına
Öğrenci oldu. Başkan oldu birkaç kurumda
Asla yılmadı, hep yükseldi hayatı boyunca
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Birçok vakıfa yaptı genel başkanlık
Profesör oldu insanlara saçtı sağlık
Onunla öğrendik zorda bile savaşmayı
Onunla anladık hep çalışmalı insanlık
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Tıbbın ışığıydı simsiyah gözleri
Herkesi mutlu ederdi sözleri
Aydınlatırdı güneş gibi bizleri
Nasıl unutulur ki o büyük iyilikleri
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Elleri değdiğinde iyileşti ne hastalar
Verdiği bilgilerle meslek kazandı ne insanlar
Dernekleriyle güldü ne çocuklar
Yetişiyor yarının güneşi Türkan Saylan’lar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.