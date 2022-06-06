06 Haz 2022 - 14:26- Gündem G: 06 Haz 2022 - 14:28

Kübra’dan çok anlamlı Türkan Saylan şiiri
Kübra’dan çok anlamlı Türkan Saylan şiiri mask
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ÇYDD’den burs alan Kübra Akyol, Bozburun İlköğretim Okulu’ndaki Atatürk büstü açılışında Türkan Saylan için yazdığı şiiri okudu. Bu anlamlı şiirden dolayı herkes Kübra’yı tebrik etti.

TÜRKAN SAYLAN

1935’te doğdu bir güneş edasıyla

Tıp fakültesi mezunluğuyla başladı başarılarına

Öğrenci oldu. Başkan oldu birkaç kurumda

Asla yılmadı, hep yükseldi hayatı boyunca

**

Birçok vakıfa yaptı genel başkanlık

Profesör oldu insanlara saçtı sağlık

Onunla öğrendik zorda bile savaşmayı

Onunla anladık hep çalışmalı insanlık

**

Tıbbın ışığıydı simsiyah gözleri

Herkesi mutlu ederdi sözleri

Aydınlatırdı güneş gibi bizleri

Nasıl unutulur ki o büyük iyilikleri

**

Elleri değdiğinde iyileşti ne hastalar

Verdiği bilgilerle meslek kazandı ne insanlar

Dernekleriyle güldü ne çocuklar

Yetişiyor yarının güneşi Türkan Saylan’lar

06 Haz 2022 - 14:26 - Gündem

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