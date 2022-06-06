06 Haz 2022 - 14:58- Gündem G: 06 Haz 2022 - 15:05

Kocaeli’de yağmur etkili oldu! Alt geçitleri su bastı

Körfez ve Derince ilçelerinde yağmur kısa süre etkili olurken, bazı yollar sularla kaplandı.
Kocaeli’de yağmur etkili oldu! Alt geçitleri su bastı mask
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Öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Körfez ve Derince ilçelerinde aniden başlayan yağmur kısa süre etkili oldu. Körfez ilçesinde Ağadere Caddesi ve D-100 Karayolu yan yolda yağmur suları birikti. Bazı alt geçitleri su bastı. Araçlar sularla kaplanan yollarda yavaş ilerledi. Derince sahilde yağmura yakalananlar ise araçlarına ve kafelere sığındı.

06 Haz 2022 - 14:58 - Gündem

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