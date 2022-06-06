Kocaeli’de yağmur etkili oldu! Alt geçitleri su bastı

Öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Körfez ve Derince ilçelerinde aniden başlayan yağmur kısa süre etkili oldu. Körfez ilçesinde Ağadere Caddesi ve D-100 Karayolu yan yolda yağmur suları birikti. Bazı alt geçitleri su bastı. Araçlar sularla kaplanan yollarda yavaş ilerledi. Derince sahilde yağmura yakalananlar ise araçlarına ve kafelere sığındı.