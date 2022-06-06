Öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Körfez ve Derince ilçelerinde aniden başlayan yağmur kısa süre etkili oldu. Körfez ilçesinde Ağadere Caddesi ve D-100 Karayolu yan yolda yağmur suları birikti. Bazı alt geçitleri su bastı. Araçlar sularla kaplanan yollarda yavaş ilerledi. Derince sahilde yağmura yakalananlar ise araçlarına ve kafelere sığındı.
06 Haz 2022 - 14:58- Gündem Güncelleme: 06 Haz 2022 - 15:05
Kocaeli’de yağmur etkili oldu! Alt geçitleri su bastı
Körfez ve Derince ilçelerinde yağmur kısa süre etkili olurken, bazı yollar sularla kaplandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.