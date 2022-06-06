110 bin mağduru olduğu iddia edilen firmaya haciz

"Ponzi Sistemi” yıllardır bilinmesine ve toplum tarafından acı şekilde tecrübe edilmiş olmasına rağmen, birçok kişi kolay yoldan para kazanarak zengin olma hayali ile girdiği bu sistemin mağduru oluyor. Yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı dolandırıcılık sistemin son adresi CancriJewellery Şirketi oldu. Kolay yoldan zengin olma hayali kuran binlerce vatandaş, kısa bir süre önce Türkiye’de değişik illerde şubeler açan bu şirketin mağdurları oldu. İddialara göre yüksek kar vaadine kanan binlerce kişinin parasını âdeta buhar eden şirket hakkında, yapılan şikayetler sonrası haciz işlemi başlatıldı.

ŞİKAYETLER GELMEYE BAŞLADI

2021 yılında Türkiye’ de açılan ve Ukraynalı DMYTRO PAVLENKO’ nun sahibi olduğu ileri sürülen şirket, kısa sürede iddialara göre 110 bin üyeye ulaştı. Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit İstiklal Caddesi'nde olmak üzere 5 ilde şube açan firma, yaklaşık 1 buçuk ay önce ödemeleri durdurdu. Şubeler ise art arda kapandı. Ödemelerini alamayan ve şubelerde muhatap bulamayan vatandaşlar, Telegram üzerinde grup kurdu. CancriJewellery’ nin destek hesabına ve Telegram gruplarına binlerce mesaj atan vatandaşlar herhangi bir çözüme ulaşamadı. Süreç bu şekilde devam ederken bazı vatandaşların yapmış oldukları şikayet ve açmış oldukları davalar nedeniyle, şirketin İzmit’te bir süredir kapalı şubesine gidilerek, polis eşliğinde haciz işlemi başlatıldı. Şirketin diğer illerde bulunan şubelerinde de haciz işlemi yapıldığı öğrenildi.

SAHİPLERİ ORTADA YOK

2021 yılında şehrin merkezlerinde bulunan 5 yıldızlı otellerde toplantı gerçekleştiren Cancri firması, iddialara göre bu sayede alt kesimin güvenini kazandı. Daha sonra şubeler açarak güveni daha da sağlamlaştırdı. Kurulan şubelerin ardından yüksek kazanım garantisi ile para topladı. Ardından Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler durduruldu. Bayram arifesinde ise şubeler kapandı. Firmaya bazı vatandaşların 6 Milyonun üzerinde para yatırdığı, aylık 20-25 bin lira gibi tutarı firmadan geri aldıkları öne sürüldü. Yaklaşık 1 yıllık faaliyetinin ardından Cancri Jewellery’nin sahipleri sırra kadem bastı. Toplam 100 Milyon doların üzerindeki bir paranın bu sistemle buharlaştığı da iddialar arasında yer alıyor.