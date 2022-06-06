Kocaeli’de 14.’sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde final maçı şaşırtan anlara sahne oldu. Nedim Gürel ile İsmail Balaban arasında oynanan final müsabakasında Balaban, boyunduruk hamlesine ilginç tepki gösterdi. Karşılaşmayı bırakan Balaban, oynamayacağını söylese de kısa sürede ikna edildi. Nedim Gürel’in de gelip kendisinden özür dilemesi üzerine ikili sarılarak maça devam etti. Mücadele neticesinde altın kemerin sahibi Nedim Gürel oldu.
06 Haz 2022 - 16:06- Spor Güncelleme: 06 Haz 2022 - 16:15
İsmail Balaban, oyunu bırakınca seyirciler şaşkına döndü
Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban ile Nedim Gürel arasında oynanan müsabakada Balaban, rakibinin boyunduruk hareketinin ardından güreşmeyi bıraktı. İsmail Balaban, daha sonra ikna edilip mücadeleye devam etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.