Alınan bilgiye göre Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak adresinde bulunan Kuryapı Apartmanında ailesiyle birlikte ikamet eden Raif Onurlu (70) eve gelen çocukları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Onurlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Onurlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Raif Onurlu'nun acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken neden intihar ettiği ise henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.