06 Haz 2022 - 18:12- Asayiş G: 06 Haz 2022 - 18:13

Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki Raif Onurlu, kendisini doğalgaz borunsuna asarak yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu mask
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Alınan bilgiye göre Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak adresinde bulunan Kuryapı Apartmanında ailesiyle birlikte ikamet eden Raif Onurlu (70) eve gelen çocukları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Onurlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Onurlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Raif Onurlu'nun acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken neden intihar ettiği ise henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

06 Haz 2022 - 18:12 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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