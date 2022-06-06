Alınan bilgiye göre Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak adresinde bulunan Kuryapı Apartmanında ailesiyle birlikte ikamet eden Raif Onurlu (70) eve gelen çocukları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Onurlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Onurlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Raif Onurlu'nun acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken neden intihar ettiği ise henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
06 Haz 2022 - 18:12- Asayiş Güncelleme: 06 Haz 2022 - 18:13
Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu
Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki Raif Onurlu, kendisini doğalgaz borunsuna asarak yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.