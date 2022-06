Gezi için bir araya geldiler: Gezi direnişi kararlılıkta sürdürülen bir halk eylemi

Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri bugün İzmit’te bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda “Karanlık Gider Gezi Kalır” diyerek bir araya geldi. Düzenlenen açıklamaya Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri’nin yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, İzmit Belediyesi Birim Müdürleri ve sendika temsilcileri katılım sağladı.

“SON OLARAK SÜRTÜK VE AZILI AZINLIK OLDUK”

Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı okuyan İlke Bişkin şu ifadelere yer verdi; “Farklılıklarıyla bir araya gelen milyonlarca insanı buluşturan söylem birdi: "Yaşam Tarzıma Dokunma!” O gün bugündür Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gezi direnişi ve Gezi’ye katılanlar itibarsızlaştırılmaya, suçla ilişkilendirilmeye ve ötekileştirilmeye çalışıldı. Öyle ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepkisini, temsil ettiği makamı hiçe sayarak, adeta kişisel kin ve nefretini tüm erilliği ile başta Gezi'ye katılan kadınlar olmak üzere hepimize pervasızca hakaret etmeye kadar vardırdı. Terörist, vandal, hain, çapulcu ifadeleriyle hakaret edilen milyonlarca insanın talepleri görmezden gelindi. Son olarak da sürtük ve azılı azınlık olduk.

“HAKARET ETMEKTE HİÇBİR BEİS GÖRMEDİ”

Bırakın bir siyasetçiyi, bırakın bir cumhurbaşkanını; kültürümüzde, bir vatandaşın, sevmediği komşusuna dahi söylemekten imtina edeceği sözler ile hak mücadelesi veren milyonlarca insana hakaret edildi. Kendisine yöneltilen en ufak bir siyasi eleştiride dahi vatandaşları gece yarısı evinden aldıran, okul basan tahammülsüz iktidar zihniyeti, kendi vatandaşına topyekün hakaret etmekte hiçbir beis görmedi. İktidar, kendisine yönelen her itirazın, her eleştirinin yeni bir halk direnişine dönüşme korkusuyla, kısacası Gezi’nin hayaletiyle cebelleşti durdu. Gezi direnişi, güvenlik güçlerinin yoğun müdahalelerine rağmen kararlılıkla sürdürülen bir halk eylemi oldu.

“FAŞİZMİN YOLUNU YASAK YASAK KAT ETMEKTEDİR”

Yıllar boyunca dış mihrakların, çeşitli lobilerin Türkiye düşmanı faaliyetlerinin bir ürünü olarak gösterilmeye ve karalanmaya çalışılsa da direnme ruhu asla bastırılamadı. Gezi, metal fırtınada fabrikalarının bahçesinde direnen işçilerin, Boğaziçi’de kayyuma karşı direnenlerin, İstanbul Sözleşmesini savunma mücadelesi veren kadınların mücadelelerinde ve adalet nöbetlerinde yaşamaya devam etmektedir. İktidarın Geziciler ve Gezici olmayanlar diye yaratmaya çalıştığı ayrım bu ülkede yaşanan yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, antidemokratik uygulamaların üstünü örtmeye yetmiyor. Bugün iktidar konser ve festival yasaklayarak, ahlaksızlık tartışması açarak, halkın yaşam biçimine müdahalelerde bulunarak istikrarlı bir biçimde faşizmin yolunu adım adım yasak yasak kat etmektedir.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Gezi davasında hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde tutuklanan arkadaşlarımıza yöneltilen suçlamalar sadece geçmişteki eylemi cezalandırmak için değil gelecekteki eylemlere niyet edecekleri caydırmak için, ibret olsun diyedir. Gezinin yıldönümünde, artık aramızda olmayan mücadeleci 8 genci asla unutmayacağız. Tutsak edilerek aramızdan alınan arkadaşlarımızla da tekrar buluşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkına hakaret eden, didişen, taleplerini küçümseyen, bastıran ve halkın sözünü dinlemeyen iktidarlar yıkılmaya mahkumdur. Bugün yasaklanan her şarkı milyonlarca insan tarafından söyleniyor, yasaklanan her festival güçlenerek yaşıyor, temel hak ve özgürlüklere, emek mücadelesine her saldırı, yaşam biçimine her kısıtlama misliyle direnişe yol açıyor. İktidarın bildiği ve korkmak da haklı olduğu tek gerçek; direnen halklar yenilmez. Bir kez daha söylüyoruz: karanlık gider, gezi kalır”