Alınan bilgiye göre İzmit Serdar Mahallesi Yüksel Sokakta bulunan metal çöp konteynırı ile oynadığı iddia edilen 3 yaşındaki Yakup Sevgili, konteynırın hareket ederek üzerine devrilmesi sonucu merdivenle konteynır arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Sevgili, yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı haldeki Sevgili, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Pazarcı esnafı Osman Sevgili ile ev hanımı Müjde Sevgili çiftinin 2 çocuğundan biri olan Yakup Sevgili’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
06 Haz 2022 - 21:35- Asayiş Güncelleme: 06 Haz 2022 - 22:04
Çöp konteynırı üzerine devrilen 3 yaşındaki Yakup yaşamını yitirdi
İzmit Serdar Mahallesinde yerinden oynattığı metal çöp konteynırının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.