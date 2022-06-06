Çöp konteynırı üzerine devrilen 3 yaşındaki Yakup yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre İzmit Serdar Mahallesi Yüksel Sokakta bulunan metal çöp konteynırı ile oynadığı iddia edilen 3 yaşındaki Yakup Sevgili, konteynırın hareket ederek üzerine devrilmesi sonucu merdivenle konteynır arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Sevgili, yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı haldeki Sevgili, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Pazarcı esnafı Osman Sevgili ile ev hanımı Müjde Sevgili çiftinin 2 çocuğundan biri olan Yakup Sevgili’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.