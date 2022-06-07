Karamürsel’de Hükümet Konağı mağduriyeti!

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye genelinde birçok Hükümet Konağı’nın yıkımına karar verdi. Yıkılacak olan binalar arasında Karamürsel Hükümet Konağı da yer alıyor. İçişleri Bakanlığı kurumlara binaları boşaltmaları talimatını verdi. Karamürsel Hükümet Konağı da bu talimatın ardından alelacele boşaltıldı. Resmi daireler nerede yer bulabilirse geçici olarak oraya yerleştirildi. Şimdi vatandaş işini halletmek için resmi kurumları bulmakta büyük sorun yaşıyor. CHP Karamürsel İlçe Örgütü, İç İşleri Bakanlığı’nın kaymakamlık binasını boşaltma kararı sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Anıl Aksu’nun kaymakamlık binası önünde okuduğu açıklamaya ilçe yönetimi de katıldı.

1 AY ÖNCE ÇIKARTILDI

Aksu’nun bakanlığın kararını doğru bulmadığı açıklama şöyle: “Önünde bulunduğumuz bu bina yıllardır kıymetli Karamürsel halkımıza hizmet vermiş bulunan hükümet konağımızdır. Resmi kurumlarımızın hemen hemen tamamına yakınının bu binada hizmet veriyor olması kıymetli vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlamaktaydı. Ekim 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararı ile Türkiye genelinde 20 adet hükümet konağı olarak kullanılan binanın 1 ay içerisinde boşaltılması kararı çıkartıldı.

“OLMAYACAK DUAYA AMİN DEMEK”

İçişleri Bakanlığı’nın kamu kurumlarından 1 ay içinde binayı boşaltmalarını istemesini çok anlamsız bulmaktayız. Evdeki kiracıya bile evi boşaltması için çok daha fazla zaman verilirken kamu kurumlarına 1 ay içinde binayı boşaltın demek olmayacak duaya amin demekti öyle de oldu. Nitekim kurumlar binayı söylenen sürede boşaltamadığı gibi hepsi başlarının çaresine bakmaya çalışarak ilçenin değişik noktalarına savrulmuşlardır.

“MESLEK LİSESİ DEPREME DAYANIKLI MI?”

Yaşanan bu gelişmeler Karamürselli kıymetli vatandaşlarımızı mağdur etmiştir. Vatandaşlarımız hangi kurumun nerde hizmet verdiğini bilememekte hele de birkaç kamu kurumunda işi varsa oradan oraya koşuşturmaktadır. İlaveten kurumların bir bölümünün taşınmış olduğu Ticaret Meslek Lisesi binası da deprem öncesi yapılmış ve dayanıklılığı meçhul bir yapıdır. Bu binanın depreme dayanıklılığı test edilmiş midir ki bazı kurumlar bu binaya yerleştirilmiştir?

“SÜRECİN NASIL YÜRÜDÜĞÜ MUAMMA”

Gölcük’te boşaltılan hükümet konağı binası yerine yeni binanın yapımı çoktan başlamış ve inşaatı bayağı ilerlemiştir. Karamürsel’de ise sürecin nasıl yürüdüğü muammadır. Bu durum dahi İlçemizin ne kadar sahipsiz olduğunun ilçemizdeki iktidar sahiplerinin vatandaşlarımızın sorunlarına ne kadar ilgisiz olduklarını gösteren apaçık bir örnek olmuştur. Biz CHP Karamürsel İlçe örgütü olarak en kısa zamanda ilçemize yeni bir hükümet konağı binası yapılarak değerli Karamürselli vatandaşlarımıza çektirilen bu çilenin bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz.”