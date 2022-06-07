Tarihi Gar’da ‘Nefes’ sergisi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu anlamlı bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatın iyileştirici gücünü göstermek amacıyla düzenlenen, 22 sanatçının seçkin çalışmalarının yer aldığı 24 eser, “Nefes” ismiyle buluşarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına; Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Nuray Karabulut, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hatice Doğancı, Ankara Güzel Sanatlar Galeri Müdürü Dilek Abiş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın ve sergide eseri bulunan M.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Devabil Kara ile sanatseverler katıldı. Günümüz Türk Plastik Sanatlarında önemli yere sahip olan sanatçıların değerli eserlerinin yer aldığı sergi, 11 Haziran tarihine kadar açık olacak.