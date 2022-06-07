Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu anlamlı bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatın iyileştirici gücünü göstermek amacıyla düzenlenen, 22 sanatçının seçkin çalışmalarının yer aldığı 24 eser, “Nefes” ismiyle buluşarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına; Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Nuray Karabulut, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hatice Doğancı, Ankara Güzel Sanatlar Galeri Müdürü Dilek Abiş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın ve sergide eseri bulunan M.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Devabil Kara ile sanatseverler katıldı. Günümüz Türk Plastik Sanatlarında önemli yere sahip olan sanatçıların değerli eserlerinin yer aldığı sergi, 11 Haziran tarihine kadar açık olacak.
07 Haz 2022 - 13:44- Kültür-Sanat Güncelleme: 07 Haz 2022 - 13:46
Tarihi Gar’da ‘Nefes’ sergisi
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Özlem İlbay Çelik iş birliğinde hazırlanan, "Nefes" sergisi Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.