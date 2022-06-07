Polisan Kansai Boya, 10-12 Haziran’da İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı’nda

Türkiye’nin en gözde aile etkinliklerinden biri olan İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı, 10 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor. Eğlenceli ve eğitici içerikleriyle dikkat çeken aile festivali, 12 Haziran tarihine kadar devam edecek. Türkiye’nin yenilikçi ve çevreye duyarlı boya markası Polisan Kansai Boya, renkli aktiviteleri ile bu keyifli fuarda yerini alacak. Yaşam alanlarına renk katan hobi-sanat boyaları X1 Art serisiyle Polisan Kansai Boya; bu renkli festivalde çocukların içindeki ressamı çıkaracak etkinlikler düzenleyecek.

Taş Kağıt Makas Atölyesi, 11-12 Haziran’da Polisan Kansai Boya Standında

Polisan Kansai Boya standında dikkat çeken bir diğer etkinlik ise "Rengarenk Dönüşüm Atölyesi" olacak. Bu atölyede çocuklar; Taş Kâğıt Makas Duygu Atölyesi eğitmeni eşliğinde atık materyalleri sanat ekipmanlarına geri dönüştürerek Polisan X1 ART hobi boyaları ile baskı çalışmaları yapacak ve hayallerindeki renkleri kağıtlara dökecekler. Taş Kağıt Makas Atölyesi’nin düzenlediği “Rengarenk Dönüşüm Atölyesi”; 11-12 Haziran tarihlerinde Polisan Kansai Boya standında 13.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek. Birçok renkli aktivite ile miniklere güzel anlar yaşatmaya hazırlanan Polisan Kansai Boya, çocukları dijital dünyadan uzaklaştırarak onlara eğlenceli anlar yaşatacak, yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sunacak.