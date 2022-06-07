Yaza Merhaba etkinliği

İzmit Belediyesi yazın ilk gününde kadınların katılımıyla yürüyüş ve piknik etkinliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 250 kadının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik Sekapark’ta gerçekleştirildi. Katılımcılar yürüyüş sonrasında piknik yaptı. Piknik programında İzmit Belediyesi tarafından çay ve sandviç ikramında bulunuldu. Piknikten sonra da kadınlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.