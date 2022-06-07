Yaza Merhaba etkinliği

İzmit Belediyesi yazın ilk gününde kadınların katılımıyla yürüyüş ve piknik etkinliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 250 kadının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik Sekapark’ta gerçekleştirildi. Katılımcılar yürüyüş sonrasında piknik yaptı. Piknik programında İzmit Belediyesi tarafından çay ve sandviç ikramında bulunuldu. Piknikten sonra da kadınlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.