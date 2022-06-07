Kumda oynadılar, kupaları kaptılar!

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Kum Futbol Turnuvası’nda Büyüklerde Azat İnşaat, Küçüklerde ise Gölcük Gençlerbirliği şampiyon oldu.
45 TAKIM, 354 SPORCU
Gölcük’te yaklaşık 25 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası nefes kesen final müsabakaları ile sona erdi. Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'ne renk ve heyecan katan organizasyonun Büyükler kategorisinde 32, Küçükler kategorisinde ise 13 olmak üzere 45 takımdan toplam 354 sporcu mücadele etti.
SIRADA PLAJ VOLEYBOLU VAR
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın finallerinde Büyüklerde Azat İnşaat, küçüklerde ise Gölcük Gençlerbirliği şampiyon oldu. Kupalarını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden alan şampiyon takımlar büyük sevinç yaşadı. Gölcük’te 10-11-12 Haziran’da ise Plaj Voleybolu heyecanı yaşanacak.
DERECELER
BÜYÜKLER
1. Azat İnşaat
2. Carverspor
3. Zümre Azat İnşaat
KÜÇÜKLER
1. Gölcük Gençlerbirliği
2. Gölcük Karadeniz
3. Gölcük Asarköy
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.