07 Haz 2022 - 13:57- Spor G: 07 Haz 2022 - 13:58

Kumda oynadılar, kupaları kaptılar!
Kumda oynadılar, kupaları kaptılar! mask
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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Kum Futbol Turnuvası’nda Büyüklerde Azat İnşaat, Küçüklerde ise Gölcük Gençlerbirliği şampiyon oldu.

45 TAKIM, 354 SPORCU

Gölcük’te yaklaşık 25 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası nefes kesen final müsabakaları ile sona erdi. Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'ne renk ve heyecan katan organizasyonun Büyükler kategorisinde 32, Küçükler kategorisinde ise 13 olmak üzere 45 takımdan toplam 354 sporcu mücadele etti.

SIRADA PLAJ VOLEYBOLU VAR

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın finallerinde Büyüklerde Azat İnşaat, küçüklerde ise Gölcük Gençlerbirliği şampiyon oldu. Kupalarını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden alan şampiyon takımlar büyük sevinç yaşadı. Gölcük’te 10-11-12 Haziran’da ise Plaj Voleybolu heyecanı yaşanacak.

DERECELER

BÜYÜKLER

1. Azat İnşaat

2. Carverspor

3. Zümre Azat İnşaat

 

KÜÇÜKLER

1. Gölcük Gençlerbirliği

2. Gölcük Karadeniz

3. Gölcük Asarköy

 

07 Haz 2022 - 13:57 - Spor

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