Başiskele’de Sarı Kuşak sevinci

Başiskele Belediyesi Spor Okulları Karate Kursu öğrencileri başarılı bir eğitim süreci sonrası Sarı Kuşak derecesine yükseldi.

BAŞARI İLE BİTİRDİLER

Başiskele Belediyesi Genc-i Âlâ Gençlik Modeli'nin en önemli değerlerinden biri olan Spor Okulları yetenekli ve başarılı gençleri desteklemeye devam ediyor. Yaz ve Kış Spor Okulları olarak 8 spor dalında yapılan kurslara katılım gösteren Başiskeleli çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterirken, kış spor okulları öğrencileri sezon sonu sınavlarını başarıyla bitirmenin mutluluğunu yaşıyor.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

Başiskele Belediyesi Kış Spor Okulları Karate branşında geleceğin karatecileri Sarı Kuşak sınavına girdiler. Başarılı bir sınav geçiren 76 karateci “Sarı Kuşak” derecesine yükselerek büyük bir sevinç yaşadı. Beyaz kuşaktan sarı kuşağa yükselen geleceğin karate yıldızlarına sertifikaları takdim edilerek, başarılarının devamı dilendi.