Başiskele’de Sarı Kuşak sevinci

Başiskele Belediyesi Spor Okulları Karate Kursu öğrencileri başarılı bir eğitim süreci sonrası Sarı Kuşak derecesine yükseldi.
BAŞARI İLE BİTİRDİLER
Başiskele Belediyesi Genc-i Âlâ Gençlik Modeli'nin en önemli değerlerinden biri olan Spor Okulları yetenekli ve başarılı gençleri desteklemeye devam ediyor. Yaz ve Kış Spor Okulları olarak 8 spor dalında yapılan kurslara katılım gösteren Başiskeleli çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterirken, kış spor okulları öğrencileri sezon sonu sınavlarını başarıyla bitirmenin mutluluğunu yaşıyor.
SERTİFİKALARINI ALDILAR
Başiskele Belediyesi Kış Spor Okulları Karate branşında geleceğin karatecileri Sarı Kuşak sınavına girdiler. Başarılı bir sınav geçiren 76 karateci “Sarı Kuşak” derecesine yükselerek büyük bir sevinç yaşadı. Beyaz kuşaktan sarı kuşağa yükselen geleceğin karate yıldızlarına sertifikaları takdim edilerek, başarılarının devamı dilendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.