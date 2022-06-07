Büyükderbentspor emin adımlarla geliyor!

İlimizin ve Kartepe ilçesinin güzide kulüplerinden Büyükderbentspor alt yapısı ile hayli dikkat çekiyor. Derbent ekibi Uzunçiftlikspor ile dostluk maçında bir araya geldi hem mücadele hem de çocukların coşkusu görülmeye değerdi.

GÖZLE GÖRÜLÜR BÜYÜME

Büyükderbentspor Kulübü her geçen gün alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Başkanlığını Selçuk Baysal’ın yaptığı kulüp kısa süre içerisinde gözle görülür bir ivme yakaladı. Futbol okulu ve lisanslı sporcu olmak üzere 150’ye yakın futbolcusu bulunan kırmızı beyazlı ekipte 8 yaşından 16 yaşına kadar çocuklar futbolun inceliklerini uzmanlardan öğreniyor.

PROJELER YOLDA

Derbent Stadı’nda Uzunçiflikspor ile yapılan dostluk maçında her iki kulübün yıldız adayı futbolcularının mücadelesi, iştahı ve futbol becerisi parmak ısırtırken kulüp koordinatörü Fatih Engin işlerinin yeni başladığını ve heyecan verici projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

KASKF BAŞKANI MURAT AYDIN DA YER ALDI

Büyükderbent – Uzunçiftlikspor arasındaki dostluk maçını KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, KASKF yöneticileri Ertan Demirhan ile Yalçın Gül de takip etti. Başkan Selçuk Baysal’ın ev sahipliğindeki buluşmada Derbent ekibi kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirmek istedikleri projeleri Başkan Aydın’a aktardı.

ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

Derbent Ortaokulu ile örnek projelere imza atmayı amaçlayan Büyükderbentspor Kulübü, okuldaki tüm öğrencilerin bir spor branşına yönlendirilmesi için okul kurmayları ile birlikte hareket edecek. Öte yandan Kartepe ve Derbent’te modern ve çok amaçlı bir spor salonunun yapılması için de el birliği ile çalışılacak.