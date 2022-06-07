Transfer komitesi 4 kişiye indi

Kocaelispor’un yöneticilerinden Bekir Halefler geride bıraktığımız sezon transfer komitesi içinde yer almıştı. Halefler yeni sezon öncesinde de komitede bulunmuş ve bir önceki transfer komitesinden değişmeyen tek isim olarak dikkat çekmişti. Bekir Halefler, Başkan Engin Koyun’un geçtiğimiz hafta arasında düzenlediği basın toplantısına katılım göstermemişti. Ortada bir sorun olup olmadığı merak ediliyordu. Elde edilen bilgilere göre Halefler’in 5 kişilik transfer komitesinden ayrıldığı ifade edildi. Böylece Kocaelispor transfer komitesi Engin Koyun, Zeynel Abidin Akyol, Ekrem Can ve Veli Başkurt olarak güncellendi.
# bir, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.