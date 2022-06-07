07 Haz 2022 - 13:59- Spor G: 07 Haz 2022 - 14:01

Transfer komitesi 4 kişiye indi
Transfer komitesi 4 kişiye indi mask

Kocaelispor’un yöneticilerinden Bekir Halefler geride bıraktığımız sezon transfer komitesi içinde yer almıştı. Halefler yeni sezon öncesinde de komitede bulunmuş ve bir önceki transfer komitesinden değişmeyen tek isim olarak dikkat çekmişti. Bekir Halefler, Başkan Engin Koyun’un geçtiğimiz hafta arasında düzenlediği basın toplantısına katılım göstermemişti. Ortada bir sorun olup olmadığı merak ediliyordu. Elde edilen bilgilere göre Halefler’in 5 kişilik transfer komitesinden ayrıldığı ifade edildi. Böylece Kocaelispor transfer komitesi Engin Koyun, Zeynel Abidin Akyol, Ekrem Can ve Veli Başkurt olarak güncellendi.

07 Haz 2022 - 13:59 - Spor

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