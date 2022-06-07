Futbolculardan indirim bekleniyor

Kocaelispor’da iç ve dış transfer çalışmaları ile ilgili hareketli günler başlıyor. Engin Koyun, Ekrem Can, Zeynel Abidin Akyol ve Veli Başkurt’tan oluşan Transfer Komitesi iç transferde sözleşmesi devam eden futbolcularla tek tek görüşecek. Bazı futbolcuların yeni sezondaki yüksek maliyetlerini düşünen komitenin futbolculardan indirime gitmelerini isteyeceği öğrenildi.