Belediye Derincespor’un kongresi bu akşam

3. Lig’de ilimizi Darıca Gençlerbirliği ile birlikte temsil eden Belediye Derincespor’da olağan genel kurulunun ikinci oturumu bu akşam çoğunluğa bakılmadan gerçekleşecek. Yaklaşık 110 üyenin oy kullanma hakkı olduğu genel kurul Derince Belediye Spor Tesisleri’nde saat 18.00’de başlayacak. Mevcut başkan Ahmet Güntepe’nin tek liste ile seçime gireceği, eski yönetimden 2 ya da 3 değişikliğin yapılacağı öğrenildi.