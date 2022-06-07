Taşköprü güreşleri nefes kesecek

Bu yıl 48.’si düzenlenecek olan Kiraz Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Oğuzhan Koç konseri ile başlayacak olan festival 3 gün sürecek. Son gün Taşköprü Güreşleri’ne ise 600 pehlivan katılacak

BAŞPEHLİVANLAR GEÇİDİ

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 48.’si düzenlenecek olan Kiraz Festivali için tanıtım lansmanı düzenlendi. Tütünçiftlik Nazende Restoran ve Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, başpehlivanlar Nedim Gürel, Faruk Akkoyun, Yıldıray Akın, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Koç da katıldı.

DOLU DOLU GEÇECEK

Kırkpınar cazgırı Balıkçı Sebo’nun manileri ile başlayan programda konuşan Başkan Şener Söğüt, “Bu yıl 48. Altın Kiraz Festivalimiz ve festival kapsamındaki Taşköprü Yağlı Güreşlerimiz için tanıtım toplantısında bir araya geldik. 3 gün sürecek olan etkinlikler olacak. Oğuzhan Koç konseri, açık hava sinema gösterimleri, çocuk şenliği ve Taşköprü Yağlı Güreşlerimiz ile dolu dolu bir festival olacak” dedi.