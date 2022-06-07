Hasan Vardoğan, Hendekspor yolunda

İlimizin deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan Hasan Vardoğan, Sakarya’nın güçlü ve köklü kulüplerinden Hendekspor ile anlaşmaya hayli yakın. Geride bıraktığımız sezon 3. Lig’e yükselen ancak ligde tutunamayan Hendek ekibi yeni bir yapılanma ile tekrardan profesyonel olmanın planlarını yapıyor. Bu anlamda çalışmalarına erken başlayan Hendekspor, Hasan Vardoğan ile buluştu ve yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.