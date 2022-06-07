Gölcükspor’da görevler tamam

Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan takımlarından Gölcükspor’da olağanüstü genel kurul sonrası göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerinin görevleri belli oldu. Başkan Temel Erten çok sıkı ve titiz bir şekilde çalışarak kulübü tekrardan profesyonel lige çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

GÖLCÜKSPOR YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Temel Erten: Başkan

Kadir Özdemir: İkinci Başkan

Severcan Kara: Başkan Yardımcısı

Serkan Ateş ve Ömer Şekerci: Genel Sekreter

Keramettin Tetik ve Kadir Özdemir: Mali Asbaşkan

Hulusi Uzuner ve Turgay Kocaman: Genel Kaptan

Yusuf Bilgin ve Ali Murat Bitik: İdari Asbaşkan

Kerem Musaoğlu ve Osman Aydın: Teknik Asbaşkan

İbrahim İnanç Çakıroğlu ve Eyüp Doğan: Basın Sözcüsü

Semih Sofu ve Emre Aslan: Futbol Şube Sorumlusu

Uğurcan Ellibeş ve Sezgin Karakaş: Bölge Temsilcisi

Hüseyin Bat ve Ali Murat Bitik: TFF Temsilcisi

Eyüp Doğan, Yasin Güner ve Alihan Bat: Tesis Sorumlusu

Yasin Güner ve Hüseyin Bat: Altyapı Sorumlusu

Alihan Bat ve Uğurcan Ellibeş: Taraftar Sorumlusu

TRANSFER KOMİTESİ

Kadir Özdemir

Severcan Kara

Yusuf Semih sofu

Keramettin Tetik

Emre Aslan

Kerem Musaoğlu

Ömer Şekerci