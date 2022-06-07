Gölcükspor’da görevler tamam

Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan takımlarından Gölcükspor’da olağanüstü genel kurul sonrası göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerinin görevleri belli oldu. Başkan Temel Erten çok sıkı ve titiz bir şekilde çalışarak kulübü tekrardan profesyonel lige çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
GÖLCÜKSPOR YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
Temel Erten: Başkan
Kadir Özdemir: İkinci Başkan
Severcan Kara: Başkan Yardımcısı
Serkan Ateş ve Ömer Şekerci: Genel Sekreter
Keramettin Tetik ve Kadir Özdemir: Mali Asbaşkan
Hulusi Uzuner ve Turgay Kocaman: Genel Kaptan
Yusuf Bilgin ve Ali Murat Bitik: İdari Asbaşkan
Kerem Musaoğlu ve Osman Aydın: Teknik Asbaşkan
İbrahim İnanç Çakıroğlu ve Eyüp Doğan: Basın Sözcüsü
Semih Sofu ve Emre Aslan: Futbol Şube Sorumlusu
Uğurcan Ellibeş ve Sezgin Karakaş: Bölge Temsilcisi
Hüseyin Bat ve Ali Murat Bitik: TFF Temsilcisi
Eyüp Doğan, Yasin Güner ve Alihan Bat: Tesis Sorumlusu
Yasin Güner ve Hüseyin Bat: Altyapı Sorumlusu
Alihan Bat ve Uğurcan Ellibeş: Taraftar Sorumlusu
TRANSFER KOMİTESİ
Kadir Özdemir
Severcan Kara
Yusuf Semih sofu
Keramettin Tetik
Emre Aslan
Kerem Musaoğlu
Ömer Şekerci
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.