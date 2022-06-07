07 Haz 2022 - 23:58- Spor G: 07 Haz 2022 - 14:04

Akademi Ligi’nin son maçı bugün
Akademi Ligi’nin son maçı bugün mask

Kocaelispor Elit Akademi Ligi’ne bugün itibari ile resmen veda ediyor. Yeşil siyahlıların U-14 takımı erteleme maçında Tuzlaspor’u konuk edecek. İstanbul Tuzla Belediye Orhanlı Stadı’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak ve mücadeleyi İstanbul Bölgesi’nden Temmuz Can Uğurlu yönetecek.

07 Haz 2022 - 23:58 - Spor

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