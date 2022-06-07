Akademi Ligi’nin son maçı bugün

Kocaelispor Elit Akademi Ligi’ne bugün itibari ile resmen veda ediyor. Yeşil siyahlıların U-14 takımı erteleme maçında Tuzlaspor’u konuk edecek. İstanbul Tuzla Belediye Orhanlı Stadı’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak ve mücadeleyi İstanbul Bölgesi’nden Temmuz Can Uğurlu yönetecek.