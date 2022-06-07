Duru Bulgur enerjisini güneşten karşılayacak

İlk etapta tesis çatıları üzerinde kurulu olan 2,8 megavat güce sahip güneş enerji santrallerinin kapasitesini 2022 yılının sonuna kadar 5,8 megavata çıkaracaklarını belirten Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru,“2022 yılı sonu elektrik tüketimimizin yüzde 85’ini güneş panellerinden üretmeyi öngörüyoruz. Yapılacak bu çalışma ile yıllık 3 bin 270 ton karbon salımının önüne geçip yaklaşık 54 bin ağacın kesilmesine de engel olacağız. Daha iyi bir çevre yaratmak için ayrıca 10 yıl içinde yeni ağaçların yetiştirilmesine de direkt olarak katkı sağlayacağız. Yeşil dönüşümle sürdürülebilir üretim prosesleri geliştireceğiz” diye konuştu.