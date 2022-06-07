İlk etapta tesis çatıları üzerinde kurulu olan 2,8 megavat güce sahip güneş enerji santrallerinin kapasitesini 2022 yılının sonuna kadar 5,8 megavata çıkaracaklarını belirten Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru,“2022 yılı sonu elektrik tüketimimizin yüzde 85’ini güneş panellerinden üretmeyi öngörüyoruz. Yapılacak bu çalışma ile yıllık 3 bin 270 ton karbon salımının önüne geçip yaklaşık 54 bin ağacın kesilmesine de engel olacağız. Daha iyi bir çevre yaratmak için ayrıca 10 yıl içinde yeni ağaçların yetiştirilmesine de direkt olarak katkı sağlayacağız. Yeşil dönüşümle sürdürülebilir üretim prosesleri geliştireceğiz” diye konuştu.
07 Haz 2022 - 14:46- Gündem Güncelleme: 07 Haz 2022 - 14:47
Duru Bulgur enerjisini güneşten karşılayacak
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, daha yaşanabilir bir çevre yaratmak adına sürdürülebilir üretim prosesleri ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ağırlık verdiklerini aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.