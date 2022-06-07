Stellantis ve Toyota’tan işbirliği

Stellantis ve Toyota Motor Europe (TME), Avrupa pazarına yönelik büyük hacimli ticari araçlar için yeni bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Yeni büyük hacimli ticari araç, mevcut ortaklık kapsamında TME'nin kompakt ve orta hacimli ticari araç serisini tamamlayarak DareForward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik planı doğrultusunda Stellantis'in Avrupa'daki hafif ticari araç (HTA) varlığını güçlendiriyor. Bu yeni ortaklık ile TME müşterileri, Stellantis tarafından hafif ticari araç segmentinde sunulan en güncel, sıfır emisyon teknolojilerinden yararlanacak.