07 Haz 2022 - 14:46- Ekonomi G: 07 Haz 2022 - 14:47

Stellantis ve Toyota’tan işbirliği

Stellantis ve Toyota, elektrikli versiyondahil yeni büyük hacimli ticari araç üretimi için anlaşma yaptı
Stellantis ve Toyota’tan işbirliği mask

Stellantis ve Toyota Motor Europe (TME), Avrupa pazarına yönelik büyük hacimli ticari araçlar için yeni bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Yeni büyük hacimli ticari araç, mevcut ortaklık kapsamında TME'nin kompakt ve orta hacimli ticari araç serisini tamamlayarak DareForward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik planı doğrultusunda Stellantis'in Avrupa'daki hafif ticari araç (HTA) varlığını güçlendiriyor. Bu yeni ortaklık ile TME müşterileri, Stellantis tarafından hafif ticari araç segmentinde sunulan en güncel, sıfır emisyon teknolojilerinden yararlanacak.

07 Haz 2022 - 14:46 - Ekonomi

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