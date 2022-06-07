Akbank’tan altın hamlesi

Akbank, müşterilerinin gram, çeyrek, bilezik gibi fiziki altınlarını kuyumcular üzerinden hesaplarına aktarmalarını sağlıyor. Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’ne (KAD-SİS) dahil olan ilk özel bankalardan biri olan Akbank, bu sayede müşterilerine, istedikleri zaman anlaşmalı kuyumcular aracılığı ile banka hesabına altın yatırma imkanı sunuyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, “Fiziki altınların ekonomiye kazandırılması için uzun zamandır çalışıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.