07 Haz 2022 - 14:46- Ekonomi G: 07 Haz 2022 - 14:48

Akbank’tan altın hamlesi
Akbank’tan altın hamlesi mask

Akbank, müşterilerinin gram, çeyrek, bilezik gibi fiziki altınlarını kuyumcular üzerinden hesaplarına aktarmalarını sağlıyor. Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’ne (KAD-SİS) dahil olan ilk özel bankalardan biri olan Akbank, bu sayede müşterilerine, istedikleri zaman anlaşmalı kuyumcular aracılığı ile banka hesabına altın yatırma imkanı sunuyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, “Fiziki altınların ekonomiye kazandırılması için uzun zamandır çalışıyoruz” dedi.
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07 Haz 2022 - 14:46 - Ekonomi

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