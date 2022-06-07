"Hep vaat, sıfır icraat!"

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in uzun zaman aranın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamaları eleştirdi. Şanbaz Yıldız, Ellibeş’in 20 yıldır iktidar olmalarına rağmen hala vaatlerle vatandaşları oyladıklarını ifade etti.

“KOCAELİ BÖYLE BECERİKSİZLİK GÖRMEDİ”

Mehmet Ellibeş’in Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışıyla ilgili yeni bir tarih belirtmesine tepki gösteren Yıldız, “Sayın Ellibeş’in haberi olmayabilir. Kendisini yanıltıyor olabilirler. Ankara tarafından bu işin planlaması yapılıyor. Mehmet bey, Ankara’ya güvenerek yine vaatlerle dolu açıklamalar yapmış. İktidar vaat değil, icraat makamıdır. Bir şehir hastanesi nasıl yapılamazı bu şehre gösterdiler. Her yıl tarih veriyorlar. Yıllar önce bitmesi gereken inşaat hala bitirilemedi. Mehmet bey çıkmış hala bu yılın sonunda bitirileceğini söylüyor. Kocaeli, böyle bir beceriksizliği görememiş, AKP ile birlikte gördü” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN BİR FORMÜLLERİ YOK

Yıldız, “İflas eden ekonomi için hala milletimizin çözümü Ak Parti’de ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da aradığını iddia etmişSayın Ellibeş.Yıllar içerisinde batırdıkları güzelim ülkemiz, yurdumuz Türkiye’yi Ak Parti’nin yeniden ayağı kaldıracağını iddia etmiş. Esnaf ve saha ziyareti diye önceden seçilmiş, ayarlanmış kimselere yaptıkları ziyaretlerde karşılaştığı tablolara kanıyor olabilir. Kendisinin ziyaret ettikleri, hala Ak Parti diyor olabilir. Ancak sokak çok farklı” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ AĞZINA GELENİ SÖYLÜYOR”

Vatandaş kan ağlıyor, ağzına geleni söylüyor. AK Parti iktidarı, ülkeyi uçuruma sürükledi. Bu uçurumdan kurtuluşun Millet İttifakı ve İYİ Parti olduğu da aşikar. İktidara geldiğimizde neler yapacağımızı her gün madde madde anlatıyoruz. Peki Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ne yapıyor? Ellerinde ekonomi için hiçbir formül olmadığı için çıkıp ‘millet çözümü bizde arıyor’ diyor. Peki nasıl düzelecek bu ekonomi? Enflasyon nasıl düşecek? Vatandaş nasıl rahat bir nefes alacak? Ses yok. Ezberletilmiş propaganda cümlelerinden ötesine geçemiyorlar” şeklinde konuştu.

“HALKI SEFALETE TERK EDEN AKP”

Son olarak Yıldız, “Suçlarını ve eksiklerini muhalefet üzerinden bastırmaya çalışmaları bizim açımızdan çok komik. Mehmet bey, muhalefetin sokaklarda olmadığını iddia etmiş, Sayın Ellibeş’in ayarlanmış ziyaretleri, kimlerin gideceği belli olan toplantıları gerçekleri görmesinin önüne geçiyor.Hala birinci parti olduklarını iddia ediyorlar. Ulusal anket şirketlerinin anketleri ortada. Halkımız, kendisini sefalete terk eden Ak Parti iktidarına gerekli dersi ilk seçimde verecektir” açıklamalarında bulundu.