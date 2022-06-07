İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yıldız Atik, İlçe Yöneticileri, Şirintepe Mahalle Başkanı Birsen Yılmaz, Kadın Politikaları, Gençlik Kolları ile birlikte Şirintepe Mahallesi’nde üye katılım programı gerçekleştirdiler. Programın ardından bir açıklama yapan İl Başkanı Yıldız, “Harami düzene karşı en büyük güç birlikte hareket etmek diyerek İYİ Parti ailemize katılan yeni üyelerimize rozetlerini takdim ettik. Gücümüze güç verdiniz, hoş geldiniz. Hep birlikte daha İYİ olacağız” dedi.
07 Haz 2022 - 14:48- Siyaset Güncelleme: 07 Haz 2022 - 14:49
Yıldız: Hep birlikte daha İYİ olacağız
İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı, İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın katılımlarıyla Şirintepe Mahallesi’nde üye katılım programı gerçekleştirdi. Yıldız, partiye yeni katılanlara, “Hep birlikte daha İYİ olacağız” diyerek rozetlerini taktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.