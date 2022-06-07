Yıldız: Hep birlikte daha İYİ olacağız

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yıldız Atik, İlçe Yöneticileri, Şirintepe Mahalle Başkanı Birsen Yılmaz, Kadın Politikaları, Gençlik Kolları ile birlikte Şirintepe Mahallesi’nde üye katılım programı gerçekleştirdiler. Programın ardından bir açıklama yapan İl Başkanı Yıldız, “Harami düzene karşı en büyük güç birlikte hareket etmek diyerek İYİ Parti ailemize katılan yeni üyelerimize rozetlerini takdim ettik. Gücümüze güç verdiniz, hoş geldiniz. Hep birlikte daha İYİ olacağız” dedi.