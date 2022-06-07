KOTO Lisesi’nde 128 öğrenci geleceğe kep attı

Nitelikli ara eleman eğitiminde ve yükseköğretime yerleştirmede ülkemizin örnek gösterilen okulları arasında yer alan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2021- 2022 yılı mezunları yeni yaşamına uğurlandı. Arslanbey OSB içerisinde yer alan okul yerleşkesinde düzenlenen törene Okul Müdürü Coşkun Cebeci, başarılı öğretmen kadrosuyla birlikte ev sahipliği yaparken, İstanbul Vali Yardımcısı Zeynep Bozkurt Gevrek, Kartepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Altınkaynak, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz, Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ, UZER Makine Genel Müdürü Ahmet Kılıç, İnsan Kaynakları Müdürü Ülken Canıgeniş ve veliler, davetliler arasında yer aldı.

“YOLUNUZ AÇIK OLSUN”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Coşkun Cebeci, geleceğe adeta mum yakan öğretmenlere ve başarıyla mezun olan öğrencilere ayrı ayrı teşekkür ederken, “İnanıyorum ki sizler, ülkenizin çağdaş uygarlık yolculuğunda bilim ve teknoloji gelişimlerini izleyecek, öğrenecek, hizmet olarak geliştirecek ve sunacaksınız. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Öğrencilerimizin bu nitelikli kurumda eğitim almalarını sağlayan Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve üyelerine, Arslanbey OSB yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür ederim” dedi.

YÜKSEK STANDARTLAR

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, okulun başarılı olmasının gerekçelerini paylaşarak, “Okulumuzda halihazırda eğitim gören 599 öğrencimizi, 46 eğitim personeli ile çağın gerektirdiği en yüksek standartlardaki imkanlarıyla, iş dünyasına hazırlamaktayız. Okulumuz, bugüne kadar 294 öğrencisini başarıyla mezun etti. Bu dönemde ise Endüstriyel Otomasyon alanından 62 öğrenci ve Makine Teknolojileri alanından 66 öğrenci olmak üzere toplam 128 öğrencimiz mezun olacaktır. Mezun öğrencilerimiz, bundan sonraki yaşantınızda da her ne olursa olsun doğru ve adil insan olmanızı, önce kendinize sonra çevrenize bildiklerinizi yansıtmanızı, faydalı olmanızı, hayal kurmanızı, ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermenizi bekliyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, her şey gönlünüzce olsun” dedi.

GÜLER DUYGULANDIRDI

Akabinde derece alan öğrenciler kürsüye davet edildi. Okul Birincisi Büşra Güler, konuşmasıyla hem öğretmenlerini hem arkadaşlarını duygulandırdı. “Bugüne kadar bizden beklenen iyi bir evlat ve başarılı bir öğrenci olmamızdı. Ama artık iyi bir vatandaş olmayı da ilke edinmek, asli görevimiz” diyerek konuşmasına başlayan Güler, “Bizleri en iyi şekilde yetiştiren, her alanda bizlere rehber olan öğretmenlerimize, her anımızda yanımızda olan ailelerimize ve bu okulu mesleki eğitime kazandıran iş insanlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Biz de sizlerin ışığınızdan yürüyeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından, gururlu ve mutlu bir şekilde birer birer kürsüye çıkan öğrenciler, mezuniyet belgelerini alarak, geleceğe önemli bir adım attı.