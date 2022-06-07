Hii Kids Park açıldı

İzmitli çocuklar için kocaman eğlenceli, hijyenik ve güvenli oyun parkı Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi No:17 İzmit adresinde (Ayköşe Pastanesi ilerisi File market üzerinde) hizmete açıldı. 0-12 yaş çocuklara özel hazırlanan oyun parkında kullanılan tüm oyuncaklar dünya kalitesinde en sağlıklı malzemelerden seçildi. Alanda düzenli havalandırma ve dezenfektana özellikle dikkat ediliyor.

SOSYAL SORUMLULUK

Hii Kids Park’ın aynı zamanda çok özel bir amacı olduğunu belirten kurum müdürü Mine Yaşar, “Marka adımız Hii Kids Park, ancak resmi unvanımız, bu oyun parkını ‘Yiğit’ isimli otizmli bir yavrumuzun adına açtık. Yiğit Çocuk Eğlence Merkezi ailesi olarak amacımız; otizmli ve diğer engelli çocuklarımızın bu alandan ücretsiz faydalanabilmesini sağlamak. Bir sosyal sorumluluk amacı ile çıktığımız bu yolda dezavantajlı çocuklarımızın topluma daha fazla katılmalarını sağlayabilmek ve otizmli bireylerin hayatına dokunmayı kendimize görev edindik.

EĞLENCELI OYUN PARKI

Şehirleşmenin kaçınılmaz sorunu apartman çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu büyüyebilmeleri için büyük ihtiyaç olan oyun parkı, bir ihtiyacı karşılayacak. İşletmemizde çocukların kendi yaratıcılıkları ve fiziksel güçlerini kullanarak oynayabilecekleri oyuncaklara yer verdik. Tüm oyun parkurları maksimum güvenlik, maksimum eğlence prensibi ile seçildi. Tüm ürünler dünya kalite standartlarından ödün vermeyen markalardan tercih edildi. Günlük temizlik standartlarının dışında oyuncaklarımız için buharlı makineler ile dezenfekte edilecek.

OTİZMLİ BİREYLER

Oyun sırasında çocuklara eşlik edecek oyun ablalarımız çocuk gelişimi eğitimi almış bireylerden oluşuyor. Kafemizde yer alan gıdalar özenle seçilmektedir. Kafemizde sosyal hayata kazandırmak amaçlı otizmli bireyler istihdam edildi. Bu iş modeli sürecimiz sonunda elde edilen tüm bilgiler gerek kamuoyu gerekse özel sektör ile paylaşılarak sürdürülebilir bir iş modeli haline dönüştürmeyi hedefledik. Çıktığımız bu yolculukta değerli Kocaeli halkının da destek ve anlayışı ile başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.