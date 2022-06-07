Alpaslan yerine Atay devam edecek

İzmit Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı bugün İzmit Belediye Binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplam 18 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı. Mecliste geçtiğimiz ay geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını Kaybeden AKP’li Meclis Üyesi Ersin Alpaslan’ın yerine yedek meclis üyesi olan Halil Atay meclis üyesi olarak devam edecek.