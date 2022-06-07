07 Haz 2022 - 15:06- Gündem G: 07 Haz 2022 - 15:07

Alpaslan yerine Atay devam edecek

İzmit Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısına geçtiğimiz ay hayatını kaybeden AKP’li Meclis Üyesi Ersin Alpaslan’ın yerine yedek meclis üyesi olan Halil Atay katıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Alpaslan yerine Atay devam edecek mask

İzmit Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı bugün İzmit Belediye Binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplam 18 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı. Mecliste geçtiğimiz ay geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını Kaybeden AKP’li Meclis Üyesi Ersin Alpaslan’ın yerine yedek meclis üyesi olan Halil Atay meclis üyesi olarak devam edecek.

07 Haz 2022 - 15:06 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.332.675 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Duru Bulgur enerjisini güneşten karşılayacak mask
Duru Bulgur enerjisini güneşten karşılayacak
TEGV’de “Renkli Kalemler” söyleşisinin konuğu Baklacı oldu mask
TEGV’de “Renkli Kalemler” söyleşisinin konuğu Baklacı oldu
Öğrenciler, Kaymakam Canbaba’nın ‘Çevre Günü’nü kutladı mask
Öğrenciler, Kaymakam Canbaba’nın ‘Çevre Günü’nü kutladı
Beceri Kursları’nın yıl sonu Sergisini protokol eşleri açtı mask
Beceri Kursları’nın yıl sonu Sergisini protokol eşleri açtı
Figen Büyükakın: Bize emanet edilen dünyaya ihanet etmemeliyiz mask
Figen Büyükakın: Bize emanet edilen dünyaya ihanet etmemeliyiz
İMO Kocaeli’nin kadın mühendisleri Bursa’yı gezdi mask
İMO Kocaeli’nin kadın mühendisleri Bursa’yı gezdi
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL