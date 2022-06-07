İzmit Belediyesi kiralık araçları almak istiyor

İzmit Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı bugün İzmit Belediye Binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplam 19 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı.

“SATIN ALMAK DAHA MANTIKLI”

Meclis toplantısı sunulan ek gündem maddesi ile başladı. Önergede İzmit Belediyesini kiralık olarak kullandığı araçları satın almak istediğini ifade etti. Araç alımı için 125 milyonluk kredi talebi ile ilgili konuşan Başkan Hürriyet, “Malumunuz üzere bir kısım araçları satın aldık. Bir kısım araçlarımız hala kiralık. 30 Eylülde daha önce alınan karar uyarınca kiralama ihalesi tekrar edecek. Diğer 75 kamyonu satın aldığımız gibi diğer araçları da satın alabilir miyiz diye tartıştık. Burada da kiralamak yerine satın almanın daha mantıklı olacağına karar verdik.

KREDİ ÇEKMEYE İHTİYAÇ VAR

Kredi çekmeye ihtiyaç var. Maliyet analizi çıkardık tabi yarın ne olur bilmiyoruz. Şansımızı denemek istiyoruz. 200’e yakın kiralanan aracımız var. Bunları satın alırsak tasarruf yapacağımızı ön görüyoruz. Kiralamada da önümüzü göremiyoruz. Kiralamada zorluk yaşama endişemiz var. Bunun gündeme alınmasını ve ardından komisyonlarda görüşülmesini isteyeceğiz. Bunun için bir ara meclis yapmayı da düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

AKP’liler tarafından sorulan bir başkan önergede İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın sahibi olduğu inşaat gündeme getirildi. Önergede, “2022 Ocak ve mart aylarında verilen önergelerde körfez mahallesinde bulunan bir yapıya ilişkin tarafımıza şikayetler geldiğini ve idarenin ne gibi işler yapıldığını sormuştuk. Konu ile ilgili sorumluluğu olan kişilerin gerekli işlemlerin yapılmasını yapılmaması durumunda suç duyurusunda bulunacağımız” ifadeleri kullanıldı. Önergeye cevap vereh Başkan Hürriyet, “Arkadaşlar baksın. Yapılacak bir şey varsa yapılır gerekmiyorsa size bildirilir siz de istediğinizi yaparsınız” dedi.

“ROMAN VATANDAŞLARI KATEGORİZE ETMİYORUZ”

AKP’li Meclis Üyesi Erkan Aksoy İzmit Belediyesi tarafından kurulan Kent orkestrası ile ilgili ikinci açılan mülakat sınavında İzmitli ifadesi yerine öncelikle İzmitli ifadesinin kullanılmasının nedeni sorudu. Aynı zamanda önergede Sürecin Başında Hürriyet’in akrabasının olup olmadığı soruldu. Önergeye cevap veren Hürriyet, “İlk İzmitli tercihi ile yola çıktık. Bu sınavları 2 profesyonel hocamız yaptı. Öncelikli tercihimiz İzmitli olması. Viyola gibi müzik aletleri zorduk. Eksikliği bulunan alanlarda tekrar sınav açtık. İzmit’te bulamadığımız için İzmit dışında tuttuk. Orkestramızda İzmitli müzisyenlerimiz bulunuyor. Muhteşem bir kent orkestramız var. Bu süreçle ilgili tüm detayları arzu ederseniz sizlere verirsiniz. Roman vatandaş diye kategorize etmiyoruz. Ama roman vatandaşlarımız da var. Organizasyonun başında hiçbir şekilde akrabam yok” dedi.